NFL : Une grande bataille commerciale est révélée !

La saison 2023 de NFL aura tenu toutes ses promesses, aussi bien sur les terrains, que sur le plan économique. Et comme chaque année, les superstars de la NFL ont été très plébiscitées au niveau des ventes de maillots. Mais cette saison, plusieurs événements ont totalement bousculé le classement des meilleures ventes, l’occasion de revenir plus en détail sur cet étonnant phénomène.

Une saison historique pour la NFL ! D’après plusieurs rapports, la ligue de football américain a battu son record d’audience en 2023. Alors que dans la nuit de dimanche à lundi (00h30) aura lieu la 58ème édition du Super Bowl, la NFL semble ainsi en plein essor, aussi bien au niveau de sa popularité croissante, qu’au niveau des revenus engrangés.



Du fait de la présence de plusieurs superstars évoluant en son sein, la NFL a également connu une saison très particulière au niveau de la vente de maillots (jerseys en anglais). Ainsi, si le classement des meilleures ventes aura longtemps été dominé par Jalen Hurts (Eagles de Philadelphie), ça a évolué tout au long de l’année !

Jalen Hurts et Christian McCaffrey ont dominé la vente de maillots en NFL

Comme le précise un rapport récent de CNN , le quarterback des Eagles de Philadelphie a été la star dont le maillot s'est le plus vendu lors de la pré-saison, puis lors de 10 semaines consécutives, de la 6ème à la 16ème journée. Le numéro 1 floqué Jalen Hurts a partagé la vedette avec le numéro 11 de Micah Parsons. Le linebacker star des Cowboys de Dallas est la preuve que les quarterbacks ne sont pas toujours le centre de l’attention chez les fans de la NFL. Micah Parsons a trôné en tête du classement des meilleures ventes de maillot au cours des trois premières semaines de compétition, puis lors de la 5ème journée.



En analysant les ventes de maillots cette saison en NFL, difficile de ne pas évoquer le cas de Christian McCaffrey. En effet, le running-back des 49ers de San Francisco, élu ce vendredi meilleur joueur offensif de la ligue, a vu sa popularité exploser lors des dernières semaines de compétition. Alors qu’il va disputer le Super Bowl LVIII d’ici quelques heures, le numéro 23 était quelque peu en retrait au niveau de la vente de son maillot dans les premières semaines. En revanche, dès l’accession des Niners en Play-Offs, Run CMC est rapidement devenu l’une des stars les plus suivies en NFL, et cela a joué sur les ventes. A partir du stade des finales de conférence (équivalent des demi-finales), McCaffrey était le joueur dont le jersey se vendait le mieux.

