Salaires XXL, contrats à 450 millions, voici les joueurs les mieux payés en NFL !

Benjamin Labrousse

Grâce notamment au rayonnement du Super Bowl, la NFL engrange chaque année d’importants revenus. Ainsi, les plus grandes superstars évoluant en son sein disposent de salaires colossaux. De Patrick Mahomes (Chiefs de Kansas City) à Jalen Hurts (Eagles de Philadelphie), en passant par Joe Burrow (Bengals de Cincinnati), retour sur les sommes XXL perçues par les meilleurs joueurs de football américain.

D’ici quelques jours, Las Vegas (Paradise) accueillera le Super Bowl LVIII. Les Chiefs de Kansas City affronteront les 49ers de San Francisco, dans une rencontre marquée par la présence de plusieurs superstars. A l’instar de plusieurs ligues sportives américaines, les joueurs de la NFL peuvent signer des contrats bien différents les uns des autres. Ainsi, le deal à 450 millions de dollars répartis sur 10 ans signé par Patrick Mahomes en 2020 n’a rien d’anodin.

Les Quaterbacks touchent des salaires XXL en NFL !

Contrat historique au niveau de la NFL, ce deal concernant le double MVP évoluant chez les Chiefs de Kansas City avait d’ailleurs été l’objet d’une « restructuration » en septembre 2023. En effet, de 450 millions étalés sur 10 ans, Patrick Mahomes est passé à 210 millions garantis sur quatre ans seulement ! Avec un total de 52 millions glanés chaque année, la star de 28 ans n’est toutefois pas la mieux payée en NFL.



En effet, sur le plan annuel, Joe Burrow reste le quaterback avec le plus gros contrat à l’année. Le lanceur des Bengals de Cincinnati perçoit 55 millions de dollars. Pour ce deal signé en 2022 et se terminant en 2028, le numéro un de la draft 2020 percevra un total de 219 millions de dollars. En termes de salaire étalé « garanti », c’est DeShaun Watson, quaterback des Browns de Cleveland qui trône en tête de la NFL avec 230 millions de dollars à toucher entre 2022 et 2026. Enfin, plusieurs lanceurs dépassent la barre des 50 millions de dollars en salaire annuel, avec Justin Herbert (Chargers de Los Angeles, 53,3 millions), Lamar Jackson (Ravens de Baltimore, 52 millions), Jalen Hurts (Eagles de Philadelphie, 51 millions), et Russel Wilson (Broncos de Denver, 50 millions annuels).

Les Running-Backs et les Receveurs en embuscade

Symbole de l’importance des postes au football américain, c’est assez logiquement que les running-backs et les receveurs sont les joueurs les mieux payés en attaque derrière les quaterbacks. En NFL, le coureur des 49ers de San Francisco Christian McCaffrey est donc le running-back le mieux payé, et ce à la fois concernant le contrat annuel, mais aussi le contrat étalé sur plusieurs années. La star des Niners perçoit 17,2 millions de dollars par an pour un deal signé en 2020, et recevra un total de 36,3 millions d’ici la fin de son bail en 2026.



A l’instar des coureurs, les plus grosses sommes perçues par un receveur sont dominées par un homme : Cooper Kupp. Auteur d’une saison historique en 2021, le joueur des Rams de Los Angeles touche 26,7 millions de dollars à l’année, pour un contrat paraphé en 2022. Le numéro 10 est également en tête des salaires perçus par un receveur sur une période donnée, avec 75 millions à obtenir jusqu’en 2026.



Pour ce qui concerne les Tight End, pas de Travis Kelce ou encore de George Kittle à l’horizon. Joueur des Giants de New York, Darren Waller touche 17 millions par an, tandis que la star offensive des Vikings du Minnesota T.J Hockenson va percevoir un total de 42,5 millions de dollars entre 2023 et 2027.

Nick Bosa et Aaron Donald se régalent en défense

De même que Christian McCaffrey pour les running-backs, une star des 49ers de San Francisco figure en tête des grilles de salaires côté défensif. En effet, le defensive end Nick Bosa, assurément l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, touche un montant de 34 millions par an. Officialisé en septembre 2023, ce contrat va permettre au numéro 97 de percevoir 122,5 millions de dollars jusqu’à 2028.



Au niveau des defensive tackles cette fois, c’est sans grosse surprise qu’Aaron Donald, l’un des meilleurs défenseurs du XXIème siècle, possède le plus gros contrat annuel en NFL. Le taulier des Rams de Los Angeles reçoit ainsi 31,6 millions de dollars à l’année. En revanche, c’est bien Quinnen Williams des Jets de New York, avec ses 66 millions à recevoir entre juillet 2023 et 2027, qui reste leader dans la catégorie du montant étalé garanti.



Pour terminer, les plus gros salaires des cornerbacks et des linebackers sont perçus respectivement par Jaire Alexander (Packers de Green Bay) et ses 21,7 millions de dollars annuels, par Denzel Ward (Browns de Cleveland) et ses 71,25 millions sur cinq ans (2022-2027), et par Roquan Smith, linebacker des Ravens de Baltimore. Ce dernier touche 20 millions de dollars par an, et percevra 60 millions garantis entre janvier 2023 et 2027.