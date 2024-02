NFL : Beyoncé éteint le Super Bowl ?

Thomas Bourseau

J-3. Usher va performer à Paradise, au Sud de Las Vegas dans l’Allegiant Stadium pour le show de la mi-temps du Super Bowl LVIII opposant les Kansas Chiefs aux San Francisco 49ers. L’occasion pour le10sport.com de revenir sur une nouvelle performance mémorable : Beyoncé et les Destiny’s Child en 2013. Moment où Queen B aurait littéralement éteint le Superdome de la Nouvelle Orléans !

Beyoncé Knowles Carter est une icône planétaire. De par sa fan base impressionnante appelée la « BeyHive » littéralement traduit en français comme étant la ruche de Bey, Queen B est littéralement représentée partout. Et afin de commencer le show de la mi-temps du Super Bowl XLVIII opposant les Baltimore Ravens - San Francisco 49ers (34-31) un soir du 3 février 2013, Beyoncé a fait très fort en faisant à certains de ses fans un cadeau inoubliable.

Légendaire, Beyoncé invite des fans à danser avec elle au Super Bowl !

En effet, l’artiste aux 32 Grammy Awards a laissé libre court à la frénésie de 50 fans sélectionnés par un concours photo avec son partenaire Pepsi, ayant le droit à un accompagnateur en plus, pour investir la pelouse du Mercedes-Benz Superdome de la Nouvelle Orleans. Et ces 50 personnes sélectionnées ont également dansé avec la troupe de Beyoncé devant 71 000 spectateurs et 110 millions de téléspectateurs ! Rien que ça.

«Quelque chose d’iconique», Beyoncé a vu grand pour le show de sa vie

« Je me remémore regarder le Super Bowl en grandissant avec ma famille. C’est le genre d’évènement qui réunit les familles. Je savais que je devais tirer le maximum de ce moment. Et je voulais que ce soit quelque chose d’iconique et quelque chose que les gens n’oublieront jamais ».



Et pour arriver au résultat parfait, Beyoncé avait « rêvé la performance avant même qu’elle ait eu lieu ». Pour qu’elle puisse voir le jour comme imaginée, « des changements ont été faits tous les jours » pour atteindre la perfection. Et le rendu n’a pas déçu.

11 years ago today Beyoncé headlined the 2013 Super Bowl Halftime show in New Orleans 🏈 pic.twitter.com/I28lN77SPd — RENAISSANCE Updates🪩 (@B7Album) February 3, 2024

Entre hologrammes et effets spéciaux, la scénographie éblouissante a causé un black out ?

Queen B a été introduite sur la pelouse telle une reine après que ses fans aient déboulé avec un petit interlude de son single sorti cette année là intitulé « Love On Top » devant une statue de lumière géante çà son effigie. Pendant sa prestation, Beyoncé n’a pas lésiné sur la technologie, s’appuyant sur des hologrammes pour se décupler dans le cadre de « Baby Boy », son titre en featuring avec Sean Paul, non présent.



Du feu, un solo de guitare enflammé, des lumières à gogo et des effets spéciaux dingues ont causé un problème de taille et inédit après coup pendant ce Super Bowl. En effet, la production était telle que la moitié des lumières du Superdome de la Nouvelle Orleans se sont éteintes. Ce qui a engendré une panne de 33 minutes et 55 secondes dans la foulée de la prestation, bien que certains disent que cela n’ait rien à voir avec le show de la chanteuse, cet épisode n’en est pas moins légendaire.

NFL - Super Bowl : Dr.Dre, Eminem et Snoop Dogg rendent fou LeBron James ! https://t.co/YmPP7Z9uJ7 pic.twitter.com/evpiNF36KB — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

Le Superdome «Crazy In Love» de Beyoncé avant la réunion des Destiny’s Child !

Douze ans après la sortie du hit planétaire « Survivor » et quatorze après le classique « Say My Name », les Destiny’s Child se sont retrouvées en cette soirée du 3 février 2013. Kelly Rowland et Michelle Williams sont apparues d’en dessous de la scène et ont rendu le public en furie sur une alerte rouge sonore afin de prévenir tout le Mercedes-Benz Superdome de la réunion tant attendue. Au moment d’introduire ses deux compères, Beyoncé leur a demandé si elles pouvaient « gérer la pression » sur « Bootylicious ».

Feb, 3rd 2013 Beyoncé, Kelly Rowland & Michelle Williams performed at the Superbowl Halftime Show amassing 110.8 million viewers. The then second most viewed Halftime Show of all time. pic.twitter.com/dERrQdxfFW — Culture Unfiltered ✨ (@CLTRUnfiltered) February 3, 2024

Single Ladies avec les Destiny’s Child !

Chorégraphie, chant, Beyoncé a tout fait avec les Destiny’s Child sur la première partie de « Single Ladies ». Puis, Queen B en a mis plein les yeux aux spectateurs entourée de sa troupe de danse sur un air rock.

Halo en guitare électrique, un show à 600 000$ !