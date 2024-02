Rugby : Allumé par la FFR, Mourad Boudjellal contre-attaque

Thibault Morlain

Président de la FFR, Florian Grill n'a pas apprécié que ce Bernard Laporte ou encore Mourad Boudjellal ont pu dire à son sujet. L'ancien patron du RCT a ainsi été dézingué, mais voilà que la réponse de Boudjellal est tombée. N'étant pas passé à côté des déclarations de Florian Grill, il a souhaité lui répondre.

Récemment, Florian Grill a vidé son sac et Mourad Boudjellal en a pris pour son grade. « Maintenant que j’ai pu à plusieurs reprises me rendre en Ligue Sud ce qui m’était interdit du temps de la présidence d’Henri Mondino, j’ai pu me renseigner sur tes exploits passés et j’en sais beaucoup plus. Bravo pour les titres avec Toulon même si on peut regretter le peu de joueurs sélectionnables en équipe de France, mais je plains celui qui est passé derrière toi et qui a été contraint de combler les trous ! », avait balancé le président de la FFR.

Boudjellal règle ses comptes

C'est dans un entretien accordé à Midi Libre que Mourad Boudjellal a souhaité répondre à Florian Grill. Il a alors expliqué : « D'abord je voudrais rassurer Florian Grill : à Toulon, personne n'est interdit de territoire, il faut qu'il sorte des clichés sur le sud. C'est presque insultant pour notre région. Je pense que s'il n'est pas venu, c'est qu'il avait conscience qu'il aurait fait un bide. Mais personne ne lui a manqué de respect. Le sud de la France n'est pas un no man's land. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu avec mon argent. Le jour où il mettra de l'argent personnel pour la formation des arbitres comme je l'ai fait, on pourra peut-être discuter tous les deux. Jusqu'à présent, il n'a jamais mis un sou de sa poche dans le rugby. Pour le reste, quand il parle de trou, je lui expliquerai la différence entre un investissement et une dépense. Je pense qu'il a besoin d'un petit cours d'économie, s'il veut, je peux lui faire un devis ».

« Florian Grill doit prendre la stature du poste »