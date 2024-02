Rugby : Une solution est enfin trouvée pour Antoine Dupont ?

Arnaud De Kanel

Antoine Dupont touche au but ! Le 23 février, il lancera officiellement sa nouvelle aventure avec France VII à l'occasion de l'épreuve de Vancouver (du 23 au 25 février). La semaine dernière, le joueur du Stade Toulousain était à l'INSEP pour un stage d'une semaine avec sa nouvelle équipe. A l'approche de la première échéance, le sélectionneur, Jérôme Daret, commence à se faire une idée de son positionnement sur le terrain.

Pendant que le XV de France traverse l'une des périodes les moins fastes depuis le début du mandat de Fabien Galthié, l'habituel capitaine, Antoine Dupont, continue sa découverte du rugby à 7. Le demi de mêlée a pour objectif de ramener l'or aux JO de Paris 2024 et pour être éligible, mais surtout performant, il a décidé de faire l'impasse sur le Tournoi des VI Nations afin de partir en tournée avec sa nouvelle équipe. De passage à l'INSEP la semaine passé, Dupont commence à y voir un peu plus clair. Son sélectionneur aussi.

6 Nations - XV de France : Galthié fait une promesse après la victoire en Écosse ! https://t.co/Zk4lH5fBlu pic.twitter.com/UH2XM0XQ9P — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

«Il prend aussi ses marques et les repères de notre plan de jeu»

« Antoine reçoit toutes les informations nécessaires, il prend aussi ses marques et les repères de notre plan de jeu. Vous savez, nous sommes habitués à accueillir des quinzistes », a tout d'abord introduit Jérôme Daret dans des propos rapportés par le Midi Olympique . Antoine Dupont se montre à la hauteur des attentes pour le moment. « On voit qu’il a des standards très élevés. Il n’est pas question de brûler les étapes avec lui mais on sent déjà que le projet a été construit de manière très efficace avec le Stade Toulousain », ajoute Daret. Ce dernier a peut-être même trouvé son poste.

Quel poste pour Dupont ? Daret donne des indices