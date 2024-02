6 Nations - XV de France : Il lâche une annonce inquiétante

Jean de Teyssière

Le XV de France s'en est très bien sorti à Murrayfield, face à l'Écosse. Une victoire qui fait énormément de bien au moral (20-16), même si elle ne rassure pas. Les Bleus étant proches de perdre dans les dernières secondes du match, sans doute sauvés par une accumulation de joueurs devant les caméras. Ce qui a empêché l'arbitre de voir si le ballon avait bien été aplati. Pour l'ancien international français, Imanol Harinordoquy, cette victoire ne rassure absolument pas.

Gagner à Murrayfield, c'est rare pour le XV de France. Forcément, après deux défaites consécutives (face à l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde, 27-28, et l'Irlande il y a une semaine, 17-38), cette victoire fait du bien au moral. Mais dans le contenu, les Bleus ont été en dessous de l'Écosse durant 70 minutes, et ils ont dû compter sur une inspiration géniale de Louis Bielle-Biarrey pour l'emporter.

«Cela a été très difficile à Murrayfield»

Depuis la fin de sa carrière, l'ancien troisième ligne basque Imanol Harinordoquy intervient pour Midi Olympique . Après la victoire du XV de France face à l'Écosse, il a livré son point de vue sur le match : « On peut dire merci à Louis Bielle-Biarrey ! Car je pense que sans sa fulgurance, on ne gagnait pas ce match. Après, je savais que ça allait être compliqué de se relever après la défaite contre l'Irlande mais globalement, cela a été très difficile à Murrayfield. »

«On a gagné à contre-courant de la physionomie du match»