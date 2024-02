XV de France : «Catastrophique», il pousse un coup de gueule

Jean de Teyssière

Face à l'Écosse, le XV de France a enfin renoué avec le succès, et il pourra essayer de capitaliser sur cette victoire difficile. Louis Bielle-Biarrey a réussi un bel exploit personnel pour permettre aux siens de l'emporter, tandis que de leur côté, Finn Russell et Thomas Ramos se sont plus illustrés durant leur partie de ping-pong rugby. Ce qui a beaucoup énervé l'ancien international français, Imanol Harinordoquy.

En seconde période, le XV de France et l'Écosse se sont livrés à une phase de jeu surprenante. Thomas Ramos chez les Bleus et Finn Russell pour le XV du Chardon ont tous les deux réalisé un échange de jeu au pied d'occupation. Par moment, les deux joueurs stoppaient le jeu, provoquant des moments de flottement qui ont été très critiqués ces dernières heures. Beaucoup se lèvent contre cette pratique et demandent à ce que ces phases de jeu soient supprimées.

«À un moment, on a cru qu'il jouait à "1, 2, 3, Soleil"'!»

Consultant pour Midi Olympique , Imanol Harinordoquy, l'ancien troisième ligne du XV de France, est revenu sur cette phase de jeu : « La partie de ping-pong rugby ? Au stade, c'était incroyable... et assez chiant à regarder pour tout dire. À un moment, on a cru qu'il jouait à "1, 2, 3, Soleil"'! Personne ne bougeait. C'était n'importe quoi. Personne ne monte : c'est un nouveau truc ça... »

«C'était catastrophique pour le spectacle»