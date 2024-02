XV de France : Haouas a retrouvé un club en Top 14 !

Axel Cornic

Condamné pour violences conjugales ainsi que violences aggravées, Mohamed Haouad a vu sa carrière de rugbyman professionnel prendre une tournure inattendue en fin de saison dernière. L’ASM Clermont Auvergne a en effet décidé de casser son pré-contrat et le pilier international a dû rebondir en Pro D2 du côté du Biarritz Olympique… où il ne devrait finalement pas faire long feu.

Ces dernières années, le XV de France et le rugby tricolore n’a pa été épargné par les polémiques et les scandales. Il y aeu l’affaire Bastien Chalureau qui a fait beaucoup de bruit lors de la dernière Coupe du monde, mais quelques semaines plus tôt c’était Mohamed Haouas qui faisait la Une pour ses problèmes avec la justice.

Haouas devrait quitter Biarritz

Le pilier gauche a en effet été condamné pour violences conjugales survenues en mai 2023, puis également pour violences aggravées concernant une affaire datant de 2014. De quoi pousser l’ASM Clermont Auvergne a faire une croix sur son recrutement, alors même qu’il devait rejoindre l’équipe de Christophe Urios au terme de son contrat avec Montpellier. Une solution a finalement été trouvée avec le Biarritz Olympique, qui a accepté de l’accueillir en Pro D2 malgré les protestations d’une partie importante de ses supporters.

Et retrouver le MHR