Nouvelle règle : Deux historiques du 6 Nations pourraient être obligés de changer de maillot

Le Tournoi des 6 Nations, qui était des 5 Nations avant l’arrivée de l’Italie en 2000, est une véritable institution dont chaque tradition est respectée scrupuleusement. Mais ça pourrait changer à l’avenir, puisqu’une décision de World Rugby pourrait obliger deux nations à abandonner leurs couleurs historiques.

Le rugby est un sport qui a eu un peu de mal à faire la bascule vers le professionnalisme, qui n’a pointé le bout de son nez que vers la fin des années 1990. Mais depuis quelques années un grand vent de changement souffle sur la planète ovale, avec World Rugby qui souhaite clairement faire de ce sport une discipline accessible au plus grand nombre.

Le rugby veut s’ouvrir aux daltoniens

Certains changements pourraient toutefois faire grincer des dents. Dès octobre 2021, World Rugby a en effet annoncé une volonté d’empêcher deux équipes de porter le rouge et le vert lors d’un même match, afin d’aider les 300 millions de daltoniens présents dans le monde d’assister aux rencontres. Or, deux des équipes les plus importantes et surtout les plus vieilles du Tournoi portent ces couleurs, avec l’Irlande et le Pays de Galles.

L’Irlande et le Pays de Galles crient au scandale