6 Nations - XV de France : Galthie se fait dézinguer, «il se moque de nous»

Axel Cornic

Ancien joueur, capitaine et sélectionneur du XV de France, Pierre Berbizier a analysé l’actualité des Bleus après la victoire sur le fil face à l’Écosse. Il revient notamment sur la communication d’après-match de Fabien Galthié, qui n’a pas manqué de soulever quelques polémiques en France comme dans le reste de l’Europe du rugby.

Il y a quelque chose qui s’est cassé. Alors que toute la France semblait faire corps depuis quatre ans autour de Fabien Galthié et de son équipe, l’élimination en quart de finale de la Coupe du monde a changé beaucoup de choses. Désormais, ce sont surtout les polémiques qui animent l’actualité du XV de France.

« Je trouve que c'est parfait, le contenu est parfait »

Et ne comptez pas sur Galthié pour apaiser la situation ! Car le sélectionneur tricolore semble avoir adopté une posture assez particulière depuis la fin de la Coupe du monde et tout récemment, il a une nouvelle fois fait grincer des dents. « La victoire en Écosse ? Vu le contexte dans lequel on est, je ne vais pas m'appesantir et être redondant, mais je trouve que c'est parfait, le contenu est parfait » a lancé le boss du XV de France, en conférence de presse. Le problème, c’est que la plupart des observateurs a surtout vu une prestation extrêmement poussive de la part des tricolores, qui ont énormément de chance d’arracher leur première victoire en ce Tournoi des 6 Nations 2024.

« J’ai l’impression qu’il se moquait des journalistes présents mais en se moquant des journalistes il se moque de nous, du public »