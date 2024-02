XV de France : Un ancien sélectionneur des Bleus monte au créneau contre Galthié !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Les Bleus sont sortis vainqueur en Ecosse au terme d’un match tendu et serré. Une victoire qui soulage - un peu - le XV de France et relance la dynamique de succès. Mais la prestation générale est encore trop médiocre pour que les supporters et observateurs soient entièrement rassurés.

Vous en pensez quoi vous de ce match à Murrayfield ? Vous en pensez quoi de cette victoire du XV de France ? Ces questions alimentent les discussions de passionnés. Les réponses ne sont pas si simples. Délicat de maudire un succès historique en terre écossaise. Difficile aussi de ne pas voir que les Bleus sont miraculés et que les carences dans leur jeu sont nombreuses. En bref, le XV de France version 2024 n’a pas encore le solide et le flamboyant de celui de 2022 ou 2023. Et les sorties médiatiques de Fabien Galthié, vexé par les critiques depuis la défaite en quart de finale du Mondial, et encore plus par celles depuis la défaite à Marseille contre l’Irlande, sont toutes aussi inquiétantes. Quoiqu’en dise le sélectionneur, personne n’a été rassuré par la prestation des Bleus. « Je trouve que c’est parfait, le contenu est parfait » a indiqué Fabien Galthié à l’issue du match, expliquant que « quand vous gagnez en Ecosse avec quatre points d’écart, pour moi ça me va ». Que se cache-t-il derrière cette communication positive forcée ? Les paroles de ce verre d’eau à moitié plein sont difficiles à boire. D’autant que la victoire s’est jouée à quelques centimètres dans les arrêts de jeu sur un essai refusé aux Ecossais. « J’ai du mal à cerner l’attitude de Fabien actuellement », critique Pierre Berbizier sur l’antenne de France Bleu Occitanie. L’ancien sélectionneur fustige la communication de Fabien Galthié, et même ses résultats. « Je crois, après cette Coupe du monde, qu’il y a des doutes sur sa dimension rugbystique , explique Pierre Berbizier. On voit que sa prise de parole après ce match contre l’Ecosse a été plus avec des éléments provocateurs que des éléments techniques de rugby. Il a perdu un peu de crédit sur le plan rugbystique, donc sur le plan communication, il cherche à rester le personnage central de l’édifice. On sent qu’il y a des divergences. Il faudrait avoir tous les éléments à l’intérieur du groupe, mais on voit, et on sent, qu’il n’y a pas une totale adhésion. Et l’après Coupe du monde semble avoir marqué tous ces gens-là ».

💪😤 « 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 »🍿 Le dernier épisode de #DestinsMêlés après #ECOFRA est dispo !▶️ https://t.co/nGgGXLZUZK#XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/XoIFRgByDK — France Rugby (@FranceRugby) February 13, 2024

« Il se moque de nous »