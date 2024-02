6 Nations - XV de France : La malédiction continue pour Fabien Galthié

Axel Cornic

Ce Tournoi des 6 Nations n’a pas très bien commencé pour le XV de France, puisque même avant la gifle reçue par l’Irlande (17-38), Fabien Galthié vu plusieurs cadres déclarer forfait. Et ce n’est pas fini, puisque le sélectionneur tricolore pourrait tout bonnement perdre son capitaine Grégory Alldritt, touché à une jambe lors du match face à l’Écosse (16-20).

Les prestations du XV de France laissent à désirer depuis le début de l’année 2024, mais tout n’est pas la faute de Fabien Galthié et de son staff. Il ne faut en effet pas oublier que des pieces très importantes manquent aux Bleus avec évidemment Antoine Dupont, mais surtout les blessé comme Thibaud Flament, Emmanuel Meafou ou encore Romain Ntamack.

XV de France : Haouas a retrouvé un club en Top 14 ! https://t.co/zfUWkD2fnM pic.twitter.com/eCHC1ZqA2p — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

Plus de peur que de mal pour Alldritt ?

La liste pourrait s’allonger : Lors de le rencontre de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations 2024, le XV de France a tremblé pour son capitaine Grégory Alldritt, qui s’est tenu le genou après un contact appelant rapidement les soigneurs. Évacué sur civière, il ne souffre finalement que d’une grosse plaie ouverte qui a été recousue sur place, avec son genou qui n’a pas du tout été impacté. « La plaie semble profonde et il pourrait en avoir pour au moins deux semaines de cicatrisation » a expliqué une source proche de l’équipe de France, d’après RMC Sport .

L’exemple Lomax fait craindre le pire