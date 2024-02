6 Nations : «Humiliés», le remplaçant de Dupont se lâche

Jean de Teyssière

Balayés par une équipe d'Irlande beaucoup trop forte lors du premier match du tournoi des 6 Nations (17-38), le XV de France doit trouver un second souffle face à l'Écosse ce samedi. Privé de leur capitaine, Antoine Dupont, c'est Grégory Alldritt qui a récupéré le brassard de capitaine et qui est revenu avec franchise sur la défaite face à l'Irlande.

Le XV de France a été totalement surpris par l'Irlande à Marseille, lors du premier match des 6 Nations. Une réaction des hommes de Fabien Galthié est attendue et cela commencer face au XV du Chardon, l'Écosse, ce samedi à 15h15.

«On a beaucoup de fierté»

Présent en conférence de presse ce vendredi, le nouveau capitaine du XV de France, Grégory Alldritt évoque le match à venir face à l'Écosse : « Peut-être une revanche face à nous-mêmes. On a beaucoup de fierté. Nous sommes fiers de porter ce maillot et quand il y a des prestations comme ça, ça nous pique. On voit les réactions de supporters alors qu’on joue pour les rendre fiers... Ce n’était pas le cas la semaine dernière. On veut se rattraper et aussi se retrouver. Je suis persuadé qu’on a tout ce qu’il faut pour y parvenir. On ne s’est pas transformé en deux mois… Il y a eu un gros écart de route mais c’est là qu’on voit les grandes équipes, dans leur faculté à ne pas le répéter deux week-ends d’affilée. On devra prendre nos responsabilités. »

«Nous avions rarement été humiliés comme la semaine dernière»