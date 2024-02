Le XV de France peut-il encore gagner le Tournoi ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Malgré la défaite à Marseille contre l’Irlande, les Bleus sont encore en lice pour le gain du Tournoi. Cela dépendra évidemment de la suite du parcours des Irlandais. Mais aussi de la remise en question du XV de France qui n’a désormais plus d’autres choix qu’un sans-faute sur les quatre matchs qui restent.

Fabien Galthié avoue ! « Nous rencontrons clairement une période difficile », a admis le sélectionneur cette semaine, quelques jours après la contre-performance à Marseille face à l’Irlande (38-17). Une parole lucide au regard du constat de ce match que les Bleus ont subi et n’ont jamais été en mesure de gagner, surtout en infériorité numérique. Pire, cette prestation qui ne rassure personne, s’ajoute à la frustration du Mondial et de l’échec en quart de finale face aux Springboks. Deux défaites consécutives ! Une exception sous l’ère Galthié qui nous avait plutôt habitué aux séries de succès. Les Bleus sont donc face au mur, et face à leurs responsabilités. Obligés de se relever au risque de collectionner les déroutes. Le déplacement en Ecosse ne sera pas un cadeau pour cette équipe de France en quête de rachat. Les signaux inquiétants enregistrés face à l’Irlande font craindre le pire. Issus d'un championnat toujours plus dur et usant, les joueurs du Top 14 semblent déjà émoussés. Les joueurs ne sont plus connectés en défense. Et l’animation offensive est encore en chantier. Difficile alors de tourner sereinement la page du Mondial quand les ennuis s’entassent. Et l’absence de nombreux titulaires n’aident pas.

📍🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 𝑱-𝟏 ! 💪#ECOFRA #XVdeFrance #ECOFRA pic.twitter.com/st1wtz3zC1 — France Rugby (@FranceRugby) February 9, 2024

Relancer la dynamique à Murrayfield

Malgré tout, les Bleus sont encore dans les clous d’une année réussie. Paradoxalement, la défaite face à l’Irlande ne sera qu’une épine dans le bilan 2024 si la suite de l’aventure ne s’écrit qu’avec des succès. L’hypothèse est optimiste mais elle est sérieuse. Cette équipe de France, qui tutoie les sommets depuis quatre ans, ne peut pas sombrer aussi brutalement et aussi grossièrement quelques mois seulement après une Coupe du monde qu'elle pouvait potentiellement gagner. Malgré les absences temporelles de Dupont, Ntamack, Jelonch, Flament ou Meafou, le XV de France possède encore quelques joueurs d’exception et surtout une relève qui ne demande qu’à briller. Autour de son nouveau capitaine Grégory Alldritt, une remise en question rapide est donc envisageable. Même si l’écueil écossais semble aujourd’hui plus coriace année après année, une solide performance à Murrayfield relancerai toute la dynamique tricolore. Et l’espoir d’une victoire dans le Tournoi des 6 Nations serait encore possible car les Irlandais ne sont pas encore certain de s’imposer à Twickenham face aux Anglais lors de la 4ème journée. Tout est envisageable. A défaut d’un Grand Chelem, les Bleus sont encore en course pour un titre. Mais sans joker, et sans filet.