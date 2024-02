Rugby - 6 Nations : Angleterre-Pays de Galles, le réveil des Dragons ?

Axel Cornic

Plus faible équipe de ce Tournoi des 6 Nattions sur le papier avec l’Italie, le Pays de Galles a été l’une des grandes surprises de la première journée. Perdants dans un match littéralement dingue face à l’Ecosse, les Gallois ont montré qu’ils sont capables de battre n’importe qui et leur prochaine victime pourrait bien être le voisin Anglais.

Parfois, tout peut basculer en quelques secondes dans un match de rugby. L’Angleterre comme le Pays de Galles ont en effet joué leurs premiers matchs à un petit détail, mais si les premiers ont réussi à gagner contre l’Italie (24-27), ce n’est pas le cas des hommes de Warren Gatland, qui ont perdu à domicile face à l’Ecosse (26-27).

Twickenham résiste aux Gallois depuis 12 ans

Une victoire est donc l’objectif pour cette deuxième journée et quoi de mieux pour les Gallois, que d’affronter l’Angleterre ? Mais le défi s’annonce immense, puisque dans le cadre du 6 Nations, le XV du Poireau n’a plus gagné à Twickenham depuis 2012 ! Warren Gatland récupère quelques pièces importantes pour tenter de créer l’exploit, avec notamment le retour de la légende George North au centre et de Tomos Williams à la mêlée. A noter également un changement d’ouvreur, puisque c’est le très jeune Ioan Lloyd (22 ans) qui remplace le non moins jeune Sam Costelow (23 ans), titulaire le week-end dernier.

Full story below 👇🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 The 23 Welshmen set to take on England #SixNationsRugby — Welsh Rugby Union 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WelshRugbyUnion) February 7, 2024

L’Angleterre ne change rien

Côté anglais, Steve Borthwick n’a pas changé le moindre joueur du XV qui est allé s’imposer sur le fil à Rome lors de la première journée. On retrouve ainsi une ossature expérimentée avec le capitaine Jamie George au talon, Maro Itoje en deuxième-ligne et Ethan Roots, joueur du match face à l’Italie, en troisième-ligne. George Ford sera à la baguette puisque Marcus Smith n’a toujours pas récupéré, tandis que le longiligne Freddie Steward sera à l’arrière. A souligner la présence sur le banc de Immanuel Feyi-Waboso, le prodige né au Pays de Galles qui a finalement choisi de porter les couleurs de l’Angleterre.

Line-up confirmed 🌹Head coach Steve Borthwick has named his team for #ENGvWAL in the #GuinnessM6N this weekend!Click below to read more.#WearTheRose | @O2 — England Rugby (@EnglandRugby) February 8, 2024

La polémique Feyi-Waboso