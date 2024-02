Les cadeaux diaboliques d'Antoine Dupont

Thibault Morlain

Ce jeudi, Antoine Dupont était l'invité d'une vidéo sur la chaine Youtube de Mcfly et Carlito. La star du Stade Toulousain et du XV de France s'est alors prêté au concept du Mario Carte Bleue, l'objectif étant de ne pas arriver dernier sous peine de devoir acheter des objets plus encombrants. Et quand il est venu le temps de faire payer les deux stars de Youtube, Antoine Dupont s'est montré plutôt diabolique avec des idées farfelues.

Sur les pelouses de rugby, le talent d'Antoine Dupont n'est plus à démontrer. Que ce soit avec le maillot du Stade Toulousain ou celui du XV de France, le demi de mêlée est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur aux yeux de plusieurs observateurs. Mais Dupont excelle également dans d'autres domaines. Manette en mains, la star française est également forte pour ce qui est des jeux vidéo. Antoine Dupont l'a d'ailleurs montré lors de la dernière vidéo Youtube de Mcfly et Carlito. Excellent à Super Mario Kart, le Toulousain n'a pas perdu une fois, ce qui lui a permis d'éviter de belles surprises. Mais ça n'a en revanche pas été le cas de ses deux hôtes.

XV de France : Antoine Dupont absent plusieurs mois https://t.co/Q0VKb8daNR pic.twitter.com/KKXjYybge7 — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

1500 boites de cassoulet pour Mcfly

Et c'est Mcfly qui a été le premier à subir l'ingéniosité d'Antoine Dupont quand il a fallu choisir un gage. Le joueur du XV de France avait ainsi tout prévu avant d'arriver dans la vidéo puisqu'il a immédiatement exposé son plan machiavélique à Carlito, tout de suite conquis par l'idée. Arrivé dernier de la course de Super Mario Kart, Mcfly s'est ainsi vu obliger d'acheter pas moins de... 1500 boites de cassoulet.

Un joug de rugby pour Carlito