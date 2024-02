XV de France : «Il n’en a rien à cirer», il balance sur Dupont

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir, alors que le XV de France s'inclinait lourdement contre l'Irlande dans le match d'ouverture du Tournoi des VI Nations (17-38), l'absence d'Antoine Dupont se faisait d'autant plus ressentir. Bien que focalisé sur le tournoi olympique de rugby à 7, le demi de mêlée du Stade Toulousain aurait pu accepter d'aider Fabien Galthié et ses hommes puisqu'il a joué en club. Une situation qui pousse Mourad Boudjellal à pousser un coup de gueule.

Il fait partie de ses absents qui font plus parler que les présents. Décidé à participer au tournoi olympique de rugby à 7, Antoine Dupont a choisi de se focaliser sur cet objectif, préférant ainsi renoncer au Tournoi des VI Nations. Une nouvelle qui est tombée il y a quelques semaines déjà, mais alors que le XV de France s'est incliné contre l'Irlande, la polémique refait surface, d'autant plus qu'Antoine Dupont était présent dans le même temps sur les pelouses du Top 14 avec le Stade Toulousain. Et pour Mourad Boudjellal, cette situation aurait pu être évitée, avec un autre président de la FFR.

Dupont lâche le XV de France, il balance une punchline en direct https://t.co/xdTgOnUTRe pic.twitter.com/pbqakpsD29 — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

«Quand il parle à Antoine Dupont, l'autre il n'en a rien à cirer»

« L'absence d'Antoine Dupont est un problème. Alors pourquoi Dupont joue avec Toulouse et pas avec l'équipe de France pour le Tournoi des VI Nations ? Peut-être qu'il n'y a pas eu des dirigeants suffisamment compétents, suffisamment charismatique pour convaincre Antoine Dupont de rester avec le XV de France. Je n'ai rien contre le nouveau président de la FFR, mais en terme de charisme, quand il parle à Antoine Dupont, l'autre il n'en a rien à cirer. C'est personne. Il faudrait avoir un président de Fédé qui a un palmarès, qui lorsqu'il parle, les mecs écoutent. Mais il n'y a plus de pouvoir ! », lance-t-il dans sa vidéo Mourad de Toulon sur Eurosport , avant de critiquer plus globalement la prestation du XV de France.

«C'est l'avantage avec Fabien Galthié, on sait que ce sera rien»