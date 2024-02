6 Nations : La France veut en finir avec la «loi Dupont»

Axel Cornic

La dernière rencontre entre la France et l’Écosse (16-20) a été marquée par plusieurs polémiques, dont une liée à Antoine Dupont, pourtant absent. L’ancien capitaine des Bleus a en effet une loi à son nom qui selon plusieurs personnalités du rugby international n’est pas forcément bénéfique pour le jeu et qui pourrait donc être modifiée ou même abrogée.

Actuellement avec France 7 pour préparer les étapes de Vancouver et de Los Angeles des HSBC SVNS Series, Antoine Dupont ne participe pas au Tournoi des 6 Nations. On a pourtant beaucoup entendu parler de lui ces derniers jours, après la rencontre entre le XV de France et l’Écosse.

XV de France : Haouas a retrouvé un club en Top 14 ! https://t.co/zfUWkD2fnM pic.twitter.com/eCHC1ZqA2p — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

Le fantôme de Dupont a plané sur Murrayfield

Tout est lié à une faille dans le règlement World Rugby que le prodige français avait décelé et dont il su profiter, stipulant qu’un joueur à 10m du receveur doit rester immobile et ne peut reprendre mouvement que lorsque l’adversaire avec le ballon aura fait 5m ou qu’il aura fait une passe. Elle a donné naissance à un échange de coup de pieds stérile lors de cette rencontre entre la France et l’Écosse, qui a été pointé du doigt par les spectateurs mais également par des grands noms de l’arbitrage international.

« Nous travaillons ensemble avec la LNR et la FFR pour apporter des modifications à la règle »