Antoine Dupont et Teddy Riner, rencontre improbable aux JO 2024 ?

Axel Cornic

Star du rugby à XV, Antoine Dupont a décidé de mettre de côté sa carrière pendant quelques temps pour s’adonner au rugby à 7, afin de pouvoir disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une première étape a été franchie ce vendredi 16 février, puisqu’il a été convoqué par France 7 et se rapproche donc de son rêve olympique, des étoiles plein les yeux.

Ces Jeux Olympiques de Paris 2024 attirent des nombreuses stars du sport français, avec notamment Kylian Mbappé qui a émis plusieurs fois le souhait d’y participer. On ne sait pas encore si la star du PSG y arrivera, mais il y a un autre grand nom qui se rapproche toujours plus de ces JO 2024.

Dupont - Mahomes : Ils provoquent une révolution qui fait du bruit https://t.co/ZyBWwAC4Ie pic.twitter.com/HcgvAoked4 — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

« De pouvoir prétendre à une médaille, c’est déjà grandiose »

Il s’agit d’Antoine Dupont, qui a été convoqué ce vendredi 16 février par France 7, afin de disputer les deux prochaines étapes des HSBC Sevens Series 2024. Un premier pas important vers les Jeux Olympique de Paris 2024, qui le font déjà rêver. « On a tous des souvenirs mythiques des Jeux qu’on a vus à la télé et de pouvoir prétendre à une médaille, c’est déjà grandiose » a confié l’ancien capitaine du XV de France, sur le site officiel de l'équipe de France olympique et paralympique.

« Si on me met sur un tatami face à Teddy Riner, ça va être compliqué pour moi ! »