Rugby : Streaming légal, heure des matchs... Comment suivre les débuts d'Antoine Dupont

Thibault Morlain

Pas de Tournoi des VI Nations avec le XV de France pour Antoine Dupont. En effet, ayant fait le choix de participer aux prochains Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7, le demi de mêlée du Stade Toulousain s'apprête à disputer son premier tournoi avec sa nouvelle équipe. C'est à Vancouver, au Canada, qu'Antoine Dupont va effectuer ses grands débuts. Le 10 Sport vous dit tout ce qu'il y a à savoir pour suivre les matchs de la star du rugby français.

Après l'échec de la Coupe du monde avec le XV de France, Antoine Dupont a décidé de se fixer un nouvel objectif. Cet été, il tentera d'aller décrocher la médaille d'or avec l'équipe de France de rugby à 7. Un énorme défi qui implique certains sacrifices et c'est le XV de France de Galthié qui en fait les frais. En effet, Dupont manque actuellement à l'appel pour le Tournoi des VI Nations étant donné qu'il doit se préparer avec l'équipe de France de rugby à 7. Après les entraînements, place à la compétition et un premier tournoi du côté du Canada.

6 Nations - XV de France : Galthié contrarié par le choix de Dupont ? https://t.co/dwJWBNkvmY pic.twitter.com/OfVmL0x0ho — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

A quelle heure va jouer Antoine Dupont ?

Avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont va disputer le Vancouver Sevens. Et pour les Bleus, la poule s'annonce relevée avec l'Australie, les Etats-Unis ainsi que les Samoa. Et pour suivre les matchs du joueur du XV de France, il va soit falloir se coucher très tard, soit se lever très tôt. Le premier match des Bleus, face à l'Australie, aura lieu vendredi (23 février) soir à 23h36 (heure française). Ça enchainera face aux Samoa dans la nuit de vendredi à samedi à 4h40. Antoine Dupont et ses coéquipiers affronteront ensuite les Etats-Unis samedi (24 février) soir à 22h49. En fonction des résultats, l'équipe de France pourrait disputer ou non la demi-finale, prévue dimanche (25 février) à 21h43, puis la finale, programmée dans la nuit de dimanche à lundi à 2h23.

Où voir l'équipe de France de rugby à 7 ?