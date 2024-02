Rugby : C’est confirmé, la France tient un phénomène !

Arnaud De Kanel

Très attendu pour aider un XV de France littéralement décimé, le phénomène Posolo Tuilagi tient toutes ses promesses. Sur la lignée de sa bonne entrée contre l'Irlande, le puissant deuxième ligne de l'USAP a brillé contre l'Ecosse et c'est même lui qui a empêché Sam Skinner d'aplatir. Les Bleus semblent tenir leur nouvelle vedette.

Champion du monde avec les U20 l'été dernier, Posolo Tuilagi a déjà découvert le XV de France, le tout à seulement 19 ans. Le deuxième ligne de l'USAP a profité des blessures d'Emmanuel Meafou ou encore Thibaud Flament pour faire ses débuts dans la cour des grands même si ce n'était pas gagné d'avance. Le colosse a tout de même réussi à convaincre le staff de Fabien Galthié après une semaine d'entrainement à Marcoussis et il n'a pas tardé à se montrer. Sorti du banc lors des deux premières rencontres du 6 Nations, le nouveau phénomène du rugby français a sauvé le XV de France face à l'Ecosse.



Tuilagi empêche l'Ecosse de marquer l'essai de la gagne

Tout le monde avait hâte de le voir à l'œuvre et il n'a pas déçu. Confirmation que le XV de France tient la un véritable phénomène. Pour sa deuxième apparition sous le maillot bleu, Posolo Tuilagi s'est montré décisif en empêchant Sam Skinner d'inscrire l'essai de la gagne pour l'Ecosse dans les toutes dernières secondes et d'éviter une deuxième désillusion en deux semaines pour le XV de France. Malgré la contestation des joueurs du Chardon , le deuxième ligne assure que l'essai n'était pas valable. « J'ai mis la main en-dessous du ballon donc je savais qu'il n'y avait pas essai. Les cinq dernières minutes sont stressantes mais ça s'est bien terminé pour nous ! C'est l'arbitre qui décide… », avait lâché Tuilagi. Malgré cela, on ne devrait pas le voir face à l'Italie.

Vers une absence de Tuilagi contre l'Italie