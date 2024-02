Top 14 : Urios explose et part au clash !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi, Christophe Urios a répondu à Grégory Patat, l'actuel coach de Bayonne. Lors de la victoire de son équipe face à l'ASM samedi (21-13), le technicien avait souligné la bonne prestation de Cheikh Tiberghien, libéré par Clermont à la fin de la saison dernière. Une sortie qui n'a pas du tout plu à l'ancien coach de Castres.

Christophe Urios a tiré à boulets rouges sur Grégory Patat ce mardi. Dans l'euphorie après la victoire de son équipe samedi, le coach de Bayonne avait tenu à mettre en avant l'incroyable prestation de Cheick Tiberghien, ancien joueur de Clermont. « Je pense que les Clermontois doivent regretter Cheikh Tiberghien » avait lâché Patat.

Urios répond cash

Lors d'un entretien accordé au site de l'ASM, Urios s'en est pris à son collègue entraîneur. « Le club de l'ASM et moi-même nous n'avons pas besoin de recevoir de leçons de Patat, déclare-t-il. Sur le ton de la boutade, probablement, il dit que sûrement Clermont regrette le choix d'avoir laissé partir Tiberghien... Moi, je ne m'occupe pas de Bayonne ou de la gestion de leurs joueurs, donc j'aimerais qu'il fasse preuve d'humilité et qu'il s'occupe de ses joueurs » a confié le coach clermontois, avant de revenir sur le départ de Tiberghien à la fin de la saison dernière.

« Je n'ai pas de leçons à recevoir de Gregory Patat »