Rugby : Révolution à venir, Antoine Dupont pourrait changer de poste

Axel Cornic

Ce vendredi, Antoine Dupont va découvrir son premier match officiel de rugby à 7, avec le début de l’étape de Vancouver des HSBC Sevens Series. Ce sera face aux Etats-Unis (23h36), et l’ancien capitaine du XV de France devrait être remplaçant, on sait déjà à quels postes il pourrait évoluer.

On en parle depuis des mois, mais on va enfin pouvoir voir Antoine Dupont en action. La star du rugby français va faire ses grands débuts avec les Bleus du 7 lors du tournoi de Vancouver, qui se tiendra du 23 au 25 février. Le début du projet qui le mènera jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024... qui ne s’annonce pas être un long fleuve tranquille.

Quel poste pour Antoine Dupont ?

Car si Dupont a pu travailler avec France 7 depuis le début de l’année, il va disputer ses premiers matchs officiels et devra s’adapter aux postes spécifiques de cette discipline. Normalement, le demi-de-mêlée du Stade Toulousain et du XV de France devrait occuper le même rôle à 7, soit le poste numéro 4. Il pourrait également occuper le poste numéro 5, soit celui de demi d’ouverture qui est normalement tenu par le capitaine Paulin Riva. Ce n’est pas tout, puisque Dupont semble également avoi été testé au poste de 6, qui est assez hybride puisqu’il est en quelque sorte la pierre angulaire de la défense ainsi que le premier relanceur des attaques.

« Il sera 4 ou 5, à coup sûr, à la rigueur 6 s’il y a des blessures »