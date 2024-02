Dupont débarque dans sa nouvelle équipe, il annonce déjà un problème

Axel Cornic

Ce vendredi, on va assister aux grands débuts d’Antoine Dupont sur le circuit des HSBC Sevens Series. Ce sera à Vancouver avec une première encontre programmée dans la soirée (environs 23h36), face aux Etats-Unis. Tout le monde s’attend à des merveilles, mais la reconversion de l’ancien capitaine du XV de France pourrait être moins facile que prévu.

On y est ! Après des longs mois de débats, de spéculations et de polémiques, on va enfin voir Antoine Dupont débuter sa carrière de joueur de rugby à 7. La star française va en effet disputer l’étape de Vancouver (du 23 au 25 février), ce qui sera son véritable premier pas vers les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Un week-end chargé pour Dupont

Il faudra se munir de patience et surtout d’un peu de café pour suivre l’aventure canadienne de Dupont ! Car si la première rencontre face aux Etats-Unis sera en seconde partie de soirée ce vendredi, le deuxième match de poule sera en pleine nuit (4h40) contre les Samoa. La troisième et dernière rencontre est programmée pour le samedi soir face à l’Australie, aux alentours de 22h49. En fonction des résultats, France 7 disputera les phases finales le dimanche, avec une finale programmée dans la nuit du lundi vers 2h23.

« Qu’il s’agisse de Hogg, Habana ou Hayne, il y a la vitesse et la vitesse du rugby à sept »