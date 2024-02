Rugby : La nouvelle équipe d’Antoine Dupont révélée

Axel Cornic

Ce vendredi 23 février (23h36) va débuter la nouvelle aventure d’Antoine Dupont dans le rugby à 7, qui devrait le mener jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L’ancien capitaine du XV de France va découvrir une toute nouvelle réalité, aux côtés de certains joueurs qui sont déjà des spécialistes de la discipline.

Nous y sommes enfin. Après des semaines de polémique, de débats et de questionnements, Antoine Dupont va attaquer sa carrière de joueur de rugby à 7. Son premier match sera face aux Etats-Unis ce vendredi soir et à en croire les dernières indiscrétions, il devrait débuter cette rencontre sur le banc.

Rugby : Un énorme défi se profile pour Antoine Dupont https://t.co/YiDMxc4Fat pic.twitter.com/tEB4sjLK7h — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Dupont devrait partir derrière Parez-Edo Martin et Riva

Car au poste de 4 et de 5, ceux que devrait couvrir en priorité Dupont avec France 7, il y a déjà deux tauliers avec Stephen Parez-Edo Martin et Paulin Riva (29 ans pour les deux). Le premier est un véritable pilier du rugby à 7 tricolore, puisqu’il a été de la première aventure olympique aux JO 2016 de Rio de Janeiro. Le second est arrivé plus tard aux alentours de 2017 et n’est autre que le capitaine de cette équipe de France.

Forner, Joseph, Epée... Les flèches de France 7

A l'aile et au centre (6 et 7), on devrait retrouver Théo Forner et Jefferon-Lee Joseph, avec Nelson Epée qui fera figure de joker puisqu’il est encore en reprise. Les deux premiers ont respectivement 22 et 21 ans et ont des profils de sprinteurs et de finisseurs semblables. Pour Epée, il est peut-être l’arrière le plus connu de cette équipe, puisqu’il jouit d'une certaine réputation à XV et en Top 14 avec le Stade Toulousain... où il a souvent côtoyé Antoine Dupont !

Zeghdar et Sepho en pilier, Pasquet au talon

Devant, comme dans toute équipe de rugby, on retrouve une première ligne formée de deux piliers et d’un talonneur (1,2 et 3). Mais ils sont très loin d’avoir le même profil ou gabarit de leurs cousins du XV ! 7 oblige, Varian Pasquet (24 ans), Antoine Zeghdar (24 ans) et Jordan Sepho (25 ans) joueraient tous au poste de centre voire ailier en Top 14, mais ils sont dans ce cas-là impliqués dans la mêlée fermée qui est l’une des phases les plus importantes du jeu.