Rugby : Menacé par Dupont, il sort du silence

Axel Cornic

Après avoir quasiment tout gagné à XV, Antoine Dupont a décidé de se lancer un nouveau défi avec le rugby à 7, discipline qui sera présente aux Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été. Et ça marche assez bien, puisque s’il a démarré remplaçant lors de l’étape de Vancouver, la star française a réalisé de très belles choses.

Le temps d’adaptation pourrait être plus rapide que prévu. Star mondiale du XV, Antoine Dupont a fait ses premiers pas à 7 lors du tournoi de Vancouver, les 23,24 et 25 février derniers. Il a aidé France 7 à décrocher une troisième place derrière l’Argentine et la Nouvelle-Zélande et tout le monde veut déjà voir ce qu’il fera à Los Angeles, ce week-end.

Dupont débarquer dans le monde du 7

Demi de mêlée à XV, Dupont a évolué aux postes de 4 et de 5 lors de ses premières apparitions à 7, ce qui n’a pas du totalement le dépayser. Ce sont en effet des postes assez proches de ceux de la charnière à XV, que le Toulousain maitrise à la perfection. Il faudra voir comment sa situation va évoluer d’ici les Jeux Olympiques 2024, avec plusieurs choses qui pourraient bouger.

« C’est forcément une concurrence qui est plus difficile que n'importe laquelle »