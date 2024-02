Rugby à 7 : Antoine Dupont est déjà décisif, les images

Dans la nuit de samedi à dimanche, Antoine Dupont a brillé avec l'équipe de France de rugby à 7. Le demi de mêlée toulousain est encore une fois entré en jeu et il a même inscrit ses deux premiers essais sous sa nouvelle tunique, dont celui de la victoire après un match serré face à l'Irlande.

Antoine Dupont est lancé ! Alors que le XV de France disputera son troisième match du Tournoi des VI Nations ce dimanche, face à l'Italie, le joueur du Stade Toulousain est actuellement à Vancouver pour disputer une étape du Seven Series avec l'équipe de France de rugby à 7. Et il n'a pas tardé à se montrer décisif.

