Antoine Dupont : Sa nouvelle équipe s'enflamme

Arnaud De Kanel

Antoine Dupont a lancé sa nouvelle aventure ! Désireux de participer aux JO de Paris 2024, le demi de mêlée a fait l'impasse sur le Tournoi des VI Nations afin de participer à la tournée de France VII. Il a disputé ses premières minutes avec sa nouvelle équipe dans la nuit de vendredi à samedi et ses nouveaux coéquipiers ont tenu à saluer ses performances.

Cette fois-ci, l'aventure est officiellement lancée. Entré en jeu face aux Etats-Unis (24-12) puis aux Samoa (40-7), Antoine Dupont a disputé ses premières minutes avec le maillot de l'équipe de France de rugby à VII. Une étape obligatoire pour la star du rugby tricolore en vue des JO de Paris 2024 cet été. Numéro 25 sur le dos, Dupont n'a pas été décisif à proprement parler mais ses coéquipiers ont pu apercevoir des bribes de son talent et surtout son envie débordante de bien faire. A la fin de ces deux rencontres, le joueur du Stade Toulousain a été couvert d'éloges.

6 Nations - XV de France : Galthié face à sa première crise, «des questions se posent» https://t.co/40qYEbUA8l pic.twitter.com/pEoMSpt2Q5 — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

«Il a fait le taf, il l'a très bien fait»

« C'est quelqu'un de très humble, on est en totale phase. Il y a une intégration qui s'est faite vraiment naturellement. On a l'habitude d'intégrer des joueurs de rugby à XV. C'est dans la continuité. Il y a une pression médiatique qui est un peu plus importante, mais on est préparés et on travaille dessus. (...) Il a fait le taf, il l'a très bien fait. Il n'y a rien d'autre à dire. On va lui laisser le temps de s'acclimater pour ensuite rayonner à travers l'équipe », a confié le demi de mêlée Stephen Parez-Edo en zone mixte, relayé par RMC Sport . « Antoine va nous apporter cette fraîcheur, cette énergie. On compte sur lui pour qu'il exploite son potentiel au maximum. C'est bien, il prend ses marques. Maintenant, il faut analyser à la vidéo. Le principal, c'est d'avoir sept mecs très soudés et connectés sur le terrain », a ajouté de son côté le capitaine Paulin Riva.

«Il va se régaler»