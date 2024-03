Après le cauchemar, une star du PSG s’explique

Alexis Brunet

Le PSG a éliminé la Real Sociedad en huitième de finale de Ligue des Champions. Il y a deux saisons, le club de la capitale n'avait pas réussi à passer ce stade de la compétition, éliminé alors par le Real Madrid. Gianluigi Donnnarumma s'était notamment rendu coupable d'une erreur, qui avait conduit à un but de Karim Benzema. Le gardien italien est revenu sur ce douloureux souvenir.

Depuis quelque temps, Gianluigi Donnarumma est le gardien numéro un au PSG. L'Italien a commis quelques erreurs en début de saison, mais il semble enfin être pleinement épanoui. Au micro du Canal Football Club , l'Italien a confirmé que ses premiers pas dans la capitale n'étaient pas si évidents. « Je suis très content de ce que je suis en train de faire. Ce n’était pas facile au début. Ce n’est jamais facile quand on quitte son pays, ce n’est jamais facile de s’habituer à un nouveau pays. Maintenant je me sens bien, je me sens à la maison et c’est le plus important pour avoir un meilleur rendement et aider l’équipe. »

Donnarumma revient sur son erreur contre le Real Madrid

Il y a deux saisons, Gianluigi Donnarumma s'était rendu coupable d'une erreur en Ligue des champions face au Real Madrid. L'Italien avait mis trop de temps à dégager le ballon, ce qui avait permis à Karim Benzema de marquer, et cela avait précipité l'élimination du PSG, en huitième de finale de C1. Pour le CFC , le portier parisien a livré une explication sur cette bévue. « J’attendais un défenseur ou qu’un coéquipier se libère. Je n’ai vu personne, j’ai essayé de me déplacer pour renvoyer le ballon et il est arrivé sur moi. Ça m’a fait grandir, tout te fait gagner en expérience, prendre un but, commettre une erreur. C’est ainsi, ça permet de s’améliorer. »

PSG : «Il n’est pas comme ça», la surprenante révélation sur Mbappé ! https://t.co/tmq0hHKtCz pic.twitter.com/IdCZqXyK8p — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

Le PSG affrontera le FC Barcelone en Ligue des champions

Cette saison, le PSG a réussi à passer l'obstacle des huitièmes de finale de Ligue des champions. Le club de la capitale s'est qualifié pour les quarts de finale, et il affrontera un autre club espagnol, le FC Barcelone. Le match aller aura lieu le 10 avril à Paris, et le retour se déroulera le 17 avril, en Espagne.