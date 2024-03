Le PSG à l'origine d'un coup de tonnerre sur le mercato ?

Arnaud De Kanel

Tombeur de Montpellier dimanche soir, le PSG passera la trêve au chaud et s'est bien rassuré à quelques semaines de retrouver le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Blaugrana sont également en pleine confiance, notamment depuis que Xavi a annoncé son départ à l'issue de la saison. Mais voilà qu'une fin de saison en trombe pourrait totalement rebattre les cartes pour l'avenir du Catalan. Et cela passera forcément par un résultat significatif face au PSG.

Le PSG va peut-être bouleverser le mercato de son futur adversaire en Ligue des champions, le FC Barcelone. Alors que Xavi a annoncé qu'il quittera ses fonctions à l'issue de la saison, les dirigeants catalans ne sont pas contre l'idée de le conserver s'il revient sur sa décision. La double confrontation face au PSG pourrait le faire changer d'avis.

Faux-départ pour Xavi ?

A l'issue de la belle victoire acquise sur la pelouse de l'Atletico Madrid, Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a ouvert la porte à un possible retournement de situation dans le dossier Xavi. « On dit depuis le début le début qu’il a prolongé pour deux saisons (son contrat expire en 2025 et Xavi dispose d’une année en option, ndlr). Il n’y a pas de discussions. Il a déjà expliqué la situation. Si quelque chose change, on en reparlera mais ce n’est pas le moment », a confié l'ancien international portugais au micro de DAZN . On imagine donc que Xavi pourrait être motivé à l'idée de rester en cas de grosse performance en Ligue des champions, tout d'abord face au PSG avant de voir plus loin. En cas d'élimination, le club de la capitale pourrait donc être à l'origine d'un incroyable revirement de situation.

«Rien n’a changé»