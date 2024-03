NBA : La santé de Wembanyama inquiète

Florian Barré

À quel degré la blessure de Victor Wembanyama va-t-elle être évaluée ? Récemment gêné au niveau de la cheville, le prodige français a de nouveau été secoué ce mardi soir en NBA contre les Dallas Mavericks. En tout fin de match, lors d’un duel avec Luka Doncic, l’intérieur des San Antonio Spurs a semblé souffrir. Mais impossible d’en savoir plus puisque la franchise texane n’a fourni aucun détail depuis.

Victor Wembanyama n’a pas passé une très bonne soirée ce mardi. Alors qu’il restait sur une performance historique lors d’une victoire contre les Brooklyn Nets, le phénomène tricolore a été plus discret contre les Dallas Mavericks de Luka Doncic et Kyrie Irving. Du moins, offensivement puisqu’à côté de ses 12 petits points et trois passes décisives, il a malgré tout réalisé huit rebonds défensifs et six contres. De quoi bien le placer à quelques semaines du vote pour le joueur défensif de l’année en NBA.

NBA : Fin de saison prématurée pour un rookie français https://t.co/zXjUKgzQAJ pic.twitter.com/7EWb1OIy5c — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Wemby blessé ?

Mais la principale interrogation à l’issue de la rencontre, perdue par les Spurs 113-107 concerne l’état physique du Français. En effet, Wemby a subi une nouvelle alerte au niveau de la cheville après un contact avec Luka Doncic à moins de 50 secondes de la fin du match. Celui-ci s’est ainsi rapidement mis à boiter. Et si le choc n’annonce rien de bien grave, le silence de San Antonio en fait frémir plus d’un. Surtout que l’ancien des Mets 92 a connu quelques soucis avec sa cheville depuis le début de la saison.

« Personne ne sait s’il y a un problème ou non »