NBA : Fin de saison pour Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama ne rejouera plus cette saison. Les San Antonio Spurs ont annoncé ce samedi qu’il ne participerait pas au match final, dimanche, face aux Detroit Pistons, mettant ainsi un terme à son année rookie historique. Il a désormais prévu de rapidement commencer sa préparation pour le Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été.

Victor Wembanyama a perdu sa bataille contre Gregg Popovich

Victor Wembanyama n’était déjà pas assuré de jouer vendredi contre les Denver Nuggets. Gregg Popovich avait alors annoncé que sa présence dimanche dépendrait notamment de son temps de jeu. Et la star des Spurs avait passé 37 minutes sur le terrain, son quatrième temps de jeu le plus important de la saison.

Wembanyama semblait déterminé à jouer, mais il devait encore convaincre son entraîneur. « Je suis prêt à jouer. Je vais toujours me battre pour jouer et pour faire mon devoir avec cette équipe » , avait-il affirmé vendredi. Apparemment, il n’a pas pu gagner cette bataille.

Une première année phénoménale en NBA

Le premier choix de la draft NBA termine la saison avec des moyennes de 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes et 3,6 contres par match en 29,7 minutes. Le fait qu’il ait joué 71 matches sur 82 est peut-être le chiffre le plus significatif, d’autant plus que certains observateurs doutaient de sa capacité à suivre le rythme effréné du Championnat nord-américain.

Victor Wembanyama est le favori indiscutable pour le titre de Rookie de l’année et devrait, sauf surprise, surpasser son rival Chet Holmgren dans les votes. On le projette également sur le podium pour le titre de Défenseur de l’année et il pourrait être nommé dans l’une des All-Defensive Teams, ce qu’aucun rookie n’a accompli depuis Tim Duncan, légende des Spurs, en 1998.

Un programme chargé pour l’été

Maintenant que sa saison en NBA est terminée, Victor Wembanyama prévoit de prendre quelques jours de repos. Il reprendra l’entraînement très rapidement et passera la majorité de son temps aux États-Unis pour profiter de leurs infrastructures, en préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 (26 juillet — 11 août). Ses vacances attendront probablement la fin du parcours de l’équipe de France cet été.