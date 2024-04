NBA : Wembanyama se lâche avant le choc du PSG

Thibault Morlain

Alors que les Spurs vont affronter le Thunder dans la nuit de mercredi à jeudi, quelques heures avant cette rencontre de NBA, Victor Wembanyama devrait avoir les yeux rivés sur un autre événement : PSG-Barcelone. Ce mercredi soir, de nombreux yeux seront rivés du côté du Parc des Princes pour ce quart de finale aller de Ligue des Champions. Un choc sur lequel s'est prononcé Wembanyama.

Cela fait maintenant plus de 10 ans que le PSG version QSI court après un sacre en Ligue des Champions. Jusqu'à présent, le club de la capitale n'a jamais réussi à atteindre le Graal. Et si c'était pour cette année ? Alors que Luis Enrique mène son équipe à la baguette, les résultats suivent. Il faut maintenant confirmer et ça passera par un bon résultat ce mercredi face au FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des Champions. Les spectateurs seront nombreux pour l'occasion, y compris de l'autre côté de l'Atlantique.

« J'y crois à chaque fois »

Désormais aux Etats-Unis, à San Antonio, Victor Wembanyama a un peu plus de mal à suivre le PSG. Il n'empêche que ce match face au FC Barcelone ne va pas échapper à celui qu'on annonce comme le futur Rookie Of the Year en NBA. Pour L'Equipe , alors que la question était de savoir si c'était l'année ou jamais pour le PSG en Ligue des Champions, Wembanyama a répondu : « C'est la combientième année ou jamais ? Depuis quelques années, j'y crois à chaque fois, mais cette saison, j'avoue que j'ai moins suivi le PSG. L'an dernier, j'avais pu aller au Parc plusieurs fois, donc j'étais plus investi. Je n'ai pas vraiment de pronostic, mais je suis suivre le résultat, c'est sûr ».

« Je suis confiant »