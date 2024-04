NBA : Wembanyama réalise du jamais vu dans l’histoire

Hugo Chirossel

Bien que les San Antonio Spurs se sont inclinés après deux prolongations face aux Philadelphia Sixers dans la nuit de dimanche à lundi (126-133), Victor Wembanyama s’est comme souvent fait remarquer. Le Français a inscrit 33 points au cours de cette rencontre et a surtout été auteur d’une ligne statistique jamais vue auparavant dans l’histoire de la NBA.

Même s’ils n’ont plus rien à espérer cette saison, les Spurs ne comptent pas rendre la tâche facile à leurs adversaires. Dans la nuit de dimanche à lundi, c’est au bout de deux prolongations que les Sixers ont fini par l’emporter sur le parquet de San Antonio (126-133). En l’absence de Joel Embiid, Philadelphie a pu compter sur un Tyrese Maxey record. Le meneur âgé de 23 a réalisé son record en carrière, lui qui a inscrit 52 points face aux Spurs.

Ligne statistique record pour Wembanyama

Tout comme Tyrese Maxey, Victor Wembanyama a lui aussi réalisé une performance remarquée. En effet, le Français a inscrit 33 points, à 11/20 aux tirs et 5/10 à trois points, auxquels s’ajoutent 18 rebonds, 6 passes et 7 contres. Une ligne statistique tout simplement jamais vue auparavant en NBA. En effet, Victor Wembanyama est le premier joueur de l’histoire à enregistrer au moins 30 points, 15 rebonds, 5 passes, 5 trois points et 5 contres dans une seule et même rencontre.

Wemby put together a HISTORIC stat line in a tough double overtime loss to the Sixers 👽33 PTS18 REB5 3PM6 AST7 BLKVictor Wembanyama is the ONLY PLAYER in NBA history to record 30+ PTS, 15+ REB, 5+ AST, 5+ 3PT, and 5+ BLK in a game 🤯 pic.twitter.com/d49Ng7m1QV — NBA (@NBA) April 8, 2024

