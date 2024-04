NBA : Une star de l’équipe de France hallucine avec Wembanyama

Hugo Chirossel

Alors que les San Antonio Spurs se sont inclinés face aux Philadelphia Sixers dans la nuit de dimanche à lundi, Victor Wembanyama a retrouvé un de ses coéquipiers en équipe de France, Nicolas Batum. Le capitaine des Bleus s’est livré sur la première saison de Wemby en NBA, qu’il n’attendait pas à ce niveau.

Victor Wembanyama n’aura pas eu le bonheur de retrouver Joel Embiid. Ce dernier a été laissé au repos dans la nuit de dimanche à lundi, pour la rencontre entre les Spurs et les Sixers (126-133). Un match remporté par Philadelphie après deux prolongations grâce aux 52 points de Tyrese Maxey. Les 33 points, 18 rebonds, 6 passes et 7 contres de Victor Wembanyama n’auront pas été suffisants pour offrir la victoire à San Antonio.

«Je ne pensais pas qu'il ferait tout ça dès sa première année»

Wemby a en revanche retrouvé un de ses coéquipiers en équipe de France : Nicolas Batum. Le capitaine des Bleus a donné son avis sur la première saison de Victor Wembanyama après la rencontre : « Je le connais depuis longtemps, et ceux qui le connaissent comme moi ne sont pas choqués par ce qu'il réalise. Le seul truc, c'est que je ne pensais pas qu'il ferait tout ça dès sa première année. J'imaginais peut-être sa deuxième. Il est unique et ce qu'on voit de lui en ce moment est probablement le pire de ces quinze prochaines années. Je suis vraiment content d'avoir gagné ce soir. Je ne pense pas que ce sera aussi facile contre lui à l'avenir . »

«Tout est en place pour qu'il devienne extraordinaire»