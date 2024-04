NBA : LeBron James va encore marquer l’histoire ?

Hugo Chirossel

Déjà détenteur de nombreux records et considéré comme un des meilleurs joueurs y ayant joué, LeBron James pourrait une nouvelle fois marquer l’histoire de la NBA. La star des Los Angeles Lakers n’a jamais caché son envie d’évoluer aux côtés de son fils, ce qui n’a jamais été fait dans la Grande Ligue. Bronny James a justement annoncé qu’il participera à la Draft 2024.

À 39 ans, LeBron James ne cesse d’impressionner. Cette saison, le King a atteint une barre jamais atteinte auparavant, celle des 40 000 points inscrits en NBA. Récemment, il a été auteur de son 672e match à plus de 30 points, saison régulière et playoffs, dépassant ainsi Michael Jordan. LeBron James a déjà plusieurs records à son actif, mais il y a encore une chose qu’il aimerait faire avant la fin de sa carrière : jouer avec son fils.

NBA : Il annonce la fin pour LeBron James https://t.co/eZcQ8R2HGb pic.twitter.com/3MNpE5lYFo — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Un premier duo père/fils en NBA ?

Ce qui serait une première, puisque jamais un père et un fils n'ont évolué dans la même équipe en NBA en tant que joueurs. En ce sens, Bronny James a officialisé lundi qu’il se présentera à la Draft 2024, lui qui a été victime d’un arrêt cardiaque en juillet dernier. Cependant, le fils de LeBron James a laissé la porte ouverte à une deuxième saison universitaire. « J'ai vécu une année avec des hauts et des bas, mais tous ont contribué à me faire grandir en tant qu'homme, étudiant et athlète. J'ai pris la décision de participer à la NBA Draft tout en conservant mon éligibilité universitaire, et j'entrerai également dans le portail de transfert de la NCAA. Merci à l'USC pour cette formidable première année, et comme toujours, merci à ma famille, mes amis, mes médecins, mes entraîneurs sportifs et mes fans pour leur soutien », a-t-il déclaré dans une publication sur Instagram .

«Il faut que je joue avec Bronny»