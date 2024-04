NBA : Wembanyama lance un avertissement à une star !

Hugo Chirossel

Plus de deux mois après leur première confrontation, Victor Wembanyama va retrouver Joel Embiid dans la nuit de dimanche à lundi. En janvier dernier, le MVP en titre avait inscrit 70 points face au Français. Bien que les Spurs n’aient plus rien à jouer cette saison, Wemby compte prendre sa revanche.

Le 23 janvier dernier, Joel Embiid avait réalisé une performance historique face à Victor Wembanyama. C’était la première fois que les deux joueurs étaient opposés et si le rookie des Spurs avait inscrit 33 points, le Camerounais quant à lui avait décroché plusieurs records grâce à ses 70 points, menant ainsi les Philadelphia Sixers vers la victoire (133-123).

NBA : Une star retourne sa veste pour Wembanyama https://t.co/evSMNp3cJj pic.twitter.com/oPXgozbhHq — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

« À chaque fois qu'il a un match difficile, il l'a déjà marqué sur son calendrier »

Dans la nuit de dimanche à lundi, Victor Wembanyama va retrouver Joel Embiid et comme l’a confié son coéquipier Sandro Mamukelashvili au San Antonio Express-News , le Français attend cela avec impatience : « La seule chose que je sais à propos de Victor, c'est qu'à chaque fois qu'il a un match difficile, il l'a déjà marqué sur son calendrier dès qu'il sort du vestiaire . » Joel Embiid pourrait en revanche rester au repos, lui qui revient tout juste de blessure, d'autant plus que les Sixers sont en back-to-back.

« J'ai pris un engagement envers cette équipe »