NBA : «Je suis à 15%», la grande annonce de Wembanyama

Hugo Chirossel

Après le dernier match de la saison des San Antonio Spurs, auquel il n’a pas participé, Victor Wembanyama a fait le bilan de sa toute première saison en NBA. Satisfait de ses statistiques, Wemby estime cependant qu’il a encore beaucoup de progrès à faire. Selon lui, il n’est pour le moment qu’à 15% de ses capacités.

Dimanche, les San Antonio Spurs ont terminé leur saison par une victoire lors de la réception des Detroit Pistons (123-95). C’est depuis le banc que Victor Wembanyama a assisté au succès de ses coéquipiers, cette rencontre n’ayant pas d’enjeu pour la franchise texane. Après la rencontre, le Français s’est confié auprès de plusieurs médias, l’occasion pour lui de faire un bilan de sa première saison passée en NBA.

NBA - Victor Wembanyama sur le Défenseur de l’année : « Beaucoup de choses ont changé » https://t.co/b9S7oAEQfX pic.twitter.com/r6XvQANqIg — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

«Je suis à 15 % de mes capacités aujourd'hui»

Si de nombreux observateurs s’accordent à dire qu’il a surpassé les attentes, Victor Wembanyama n’est pas tellement d’accord. « Pas vraiment. C'est peut-être le cas, mais ce n'est pas ce que je ressens. Chaque jour, j'essaie de me surpasser, d'établir de nouveaux records, de gagner plus de matches. Mais le lendemain, je me dis toujours que je n'en ai pas fait assez, pour me pousser encore plus », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par L’Équipe . En effet, le rookie des Spurs estime qu’il est encore très loin de son meilleur niveau : « C'est difficile à déterminer. Je pense qu'en termes d'évolution entre mon premier match et mon “prime” (son sommet), je suis à 15 % de mes capacités aujourd'hui . »

«L'une d'entre elles, ce sont mes lignes statistiques uniques»