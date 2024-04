Les trois grands perdants de la saison NBA 2023-24

Florian Barré

La saison régulière NBA 2023-24 est enfin terminée. Les différentes franchises encore en jeu se préparent à démarrer la postseason. À l’Ouest, c’est l’Oklahoma CIty Thunder qui fait a terminé l’exercice leader. À l’Est, ce sont les Boston Celtics. Et en attendant le début du play-in tournament, le10sport vous propose un tour d’horizon de ceux qui ont marqué négativement les esprits.

1. Les anciens piliers

Tout d’abord, certaines des équipes pour lesquelles jouent des habitués du mois de mai, notamment les Phoenix Suns, les Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors, ne sont même pas assurées de survivre aux play-in ou au premier tour. En d’autres termes, LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry pourraient rapidement passer les playoffs derrière leur écran de télévision. Le King joue toujours à un niveau impressionnant, certainement aux abords du top 10 des meilleurs joueurs de la ligue. Curry fait quant à lui partie du top 15. Quoi qu’il en soit, l'époque où ils forçaient presque à eux seuls leurs équipes à se battre pour le titre pourrait être révolue.

Batum : «Wembanyama ? Je ne pensais pas qu’il ferait ça dès sa première année…» pic.twitter.com/1dxP0Ahe50 — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

2. Le All-Star Game

Si on avait déjà des doutes sur l’intérêt du All-Star Game depuis quelques années, l’édition 2024 a tourné à la débâcle. Avec un score final de 211 à 186, autant dire qu’il n’y a plus vraiment d’intérêt de la part des fans et des joueurs à suivre ce genre d’évènement. Aucune compétitivité, les observateurs ont assisté à un match sans défense avec une pluie de shoot. Beaucoup ont proposé des solutions potentielles. Peut-être que les joueurs se sentiraient plus concernés avec plus d’argent en jeu. Peut-être qu’opposer les joueurs américains au monde entier générerait un petit combat. Quoi qu’il en soit, le potentiel comique du All-Star Game n’a jamais été aussi haut.

3. Les Brooklyn Nets

Autre grand perdant de cette saison NBA 2023-24 : la franchise emmenée par Mikal Bridges. De manière assez surprenante, les Brooklyn Nets ont passé 2023-2024 à s’imposer comme étant peut-être la franchise la plus dépourvue de but et la moins excitante de la NBA. Ils n'ont pas perdu autant que les Hornets, les Wizards ou les Pistons, mais Brooklyn est mal placé pour la prochaine loterie. La plupart de leurs propres choix de premiers tours ne sont pas pour tout de suite, ce grâce à l'ère éphémère de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Les premiers tours qu'ils ont à venir (comme un premier en 2025 des Phoenix Suns et un premier en 2027 de Philly) sont contrôlés par des équipes qui comptent être en séries éliminatoires pour les années à venir. À moins qu’une équipe paie trop cher pour Mikal Bridges, la seule issue pour Brooklyn est apparemment d’attendre la fin de la médiocrité. Et il y a peu d’endroits dans la NBA plus douloureux que le milieu de tableau.