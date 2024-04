Wembanyama fait carton plein en NBA !

Hugo Chirossel

En lice pour remporter le titre de Rookie de l’année, Victor Wembanyama fait également partie des trois finalistes, avec Bam Adebayo et Rudy Gobert, pour le trophée de Défenseur de l’année. Interrogé par The Athletic, des joueurs NBA, dont l’identité n’a pas été dévoilée, ont encensé le Français, qu’ils considèrent déjà comme le meilleur défenseur de la Ligue.

Dimanche, la NBA a dévoilé les finalistes pour les trophées individuels de la saison. Sans surprise, Victor Wembanyama fait partie des trois joueurs en lice pour le titre de Rookie de l’année, aux côtés de Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) et de Brandon Miller (Charlotte Hornets). Mais la nouvelle star des Spurs est également nominé pour le trophée de Défenseur de l’année, avec son compatriote Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) et Bam Adebayo (Miami Heat).

«Il change le jeu»

D’après un sondage réalisé par The Athletic auprès de 132 joueurs, Victor Wembanyama est déjà considéré comme le meilleur défenseur de la NBA. En effet, le Français a récolté 15,2% des votes, devant Jrue Holiday (12,9%), Luguentz Dort (9,8%), Herb Jones (8.3%), Jaden McDaniels (8.3%) et Rudy Gobert (6.0%). « Il rend tellement difficile la finition au cercle », a confié un joueur, sous couvert de l’anonymat, tandis qu’un autre estime que Victor Wembanyama « change le jeu. Les joueurs - on ne peut pas dire 'effrayés' - mais il change leurs tirs. Il le mérite . »

«Il affecte vraiment tout dans la peinture»