La NBA révèle les noms des trois prétendants au titre MVP 2024

Florian Barré

La NBA a annoncé ce dimanche les finalistes de ses sept récompenses individuelles, toutes remises en fin de saison. Parmi celles-ci, la plus convoité est clairement celle concernant le meilleur joueur de la ligue (MVP). Trois noms sont ainsi ressortis. Et contrairement aux dernières éditions, pas de Giannis Antetokounmpo ou de Joël Embiid à l’horizon. Nikola Jokic est quant à lui toujours présent.

Les séries éliminatoires de la NBA ont officiellement commencé et, comme toujours, cela signifie que les récompenses de la saison régulière seront bientôt remises. Ainsi, la NBA a commencé à nommer les finalistes. Ces finalistes sont les trois joueurs/entraîneurs qui ont obtenu le plus de votes pour chaque prix. Dimanche, la NBA a annoncé qui était en lice pour ses sept trophées les plus prestigieux :

Victor Wembanyama : Le bilan complet de sa première saison de dingue en NBA ! pic.twitter.com/UR1TeSy6II — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

- Meilleur joueur de l’année : Nikola Jokic, Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander

- Joueur défensif de l'année : Rudy Gobert, Victor Wembanyama et Bam Adebayo

- Rookie de l'année : Victor Wembanyama, Chet Holmgren et Brandon Miller

- Joueur qui a le plus progressé : Coby White, Alperen Sengun et Tyrese Maxey

- Meilleur sixième homme : Naz Reid, Malik Monk et Bobby Portis

- Joueur le plus clutch de l’année : Stephen Curry, DeMar DeRozan et Shai Gilgeous-Alexander

- Entraîneur de l'année : Mark Daigneault (Thunder), Chris Finch (Timberwolves) et Jamahl Mosley (Magic)

Jokic encore MVP ?

En ce qui concerne le prix du MVP, Nikola Jokic est le grand favori. Double vainqueur de trophée, il devrait vraisemblablement repartir avec celui-ci pour la troisième fois, ce qui consoliderait encore davantage son héritage parmi les plus grands de tous les temps. S’il l’emporte, il deviendrait le neuvième joueur de l'histoire de la ligue à remporter au moins trois prix MVP, rejoignant Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan et LeBron James.