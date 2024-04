NBA : Retour gagnant en playoffs pour Damian Lillard !

Florian Barré

Damian Lillard a mis tout le monde d’accord ce dimanche soir lors de l’entrée en lice des Milwaukee Bucks dans ces playoffs NBA 2024. L’ancien meneur des Portland Trail Blazers n’avait plus atteint cette partie de la saison depuis 2021. Pour son grand retour, et sans Giannis Antetokounmpo blessé, celui-ci a rapidement fait parler son sang-froid, inscrivant 19 points dans le premier quart-temps et 35 à la pause.

« C’est pour cela que vous m'avez amené ici ! » Voici les mots prononcés par Damian Lillard en se frappant la poitrine en direction des supporters de Milwaukee. Hier soir, le meneur des Bucks a choqué tout le monde en réalisant une première mi-temps de très, très haut niveau lors du premier match des séries éliminatoires 2024. Avec Giannis Antetokounmpo, double MVP de la NBA, mis à l'écart en raison d'une tension au mollet, Lillard a porté les Bucks lors d’une victoire 109-94 contre les Pacers.

Une première depuis 2019

À la mi-temps, il a atteint un sommet en playoffs, totalisant 35 points (19 dans le premier quart et 16 dans le deuxième). C’est le score le plus élevé de tous les joueurs de la NBA en séries éliminatoires depuis que Kevin Durant en a marqué 38 pour les Warriors contre les Clippers en 2019. Concrètement, c’est le genre d'exploit dont les Bucks rêvaient lorsqu'ils ont ajouté Lillard à leur roster l’été dernier. Sans Antetokounmpo qui plus est.

Damian Lillard donne le ton, puis s’efface