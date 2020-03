Basket

Basket - NBA : Lebron James s'enflamme pour cinq jeunes joueurs !

Publié le 1 mars 2020 à 23h35 par La rédaction

Les coéquipiers de LeBron James se sont inclinés sur le parquet des Grizzlies de Memphis. À la fin de la rencontre, le King n’a pas hésité à complimenter Ja Morant et quatre autres joueurs qui, d'après lui, deviendront des superstars de la NBA.

LeBron James est plus proche de la fin que du début de sa carrière. En novembre dernier il avait déclaré : « Nous (en parlant de Tom Brady) allons continuer à jouer jusqu’à ce que nous ne puissions plus marcher. » À 35 ans, le King impressionne toujours, mais est aussi impressionné par le niveau de certains jeunes joueurs. Le numéro 23 des Lakers cible 5 joueurs qui pour lui, incarnent le futur de la ligue.

« La ligue est entre de bonnes mains. »