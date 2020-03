Basket

Basket - NBA : Quand James Harden s’enflamme pour Russell Westbrook !

Publié le 1 mars 2020 à 16h35 par J.-G.D.

Après la victoire de Houston sur le parquet de Boston dans la nuit de samedi à dimanche, James Harden se montre dithyrambique à l’égard de Russell Westbrook.

Russell Westbrook aura réussi à dégouter Boston dans la nuit de samedi à dimanche (111-110, après prolongation). Auteur d’une prestation XXL sur le parquet des Celtics (41 points, 8 rebonds, 5 passes décisives), la recrue estivale de la franchise texane aura donc brillé du côté du Massachusetts. Le meneur des Rockets s’est donc totalement fondu dans le collectif, et Westbrook peut compter sur les louanges de James Harden.

«Il a les qualités et la confiance, c’est ce qui le rend si spécial»