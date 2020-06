Basket

Basket - NBA : Ce vibrant hommage rendu à Michael Jordan !

Publié le 14 juin 2020 à 14h35 par A.D.

Depuis la diffusion du premier épisode de The Last Dance, les grandes figures du basket se disputent pour désigner le GOAT. Selon Vince Carter, il s'agit incontestablement de Michael Jordan.

Grâce à The Last Dance , les amateurs de basket ont pu (re)vivre les plus belles années des Chicago Bulls avec Michael Jordan. Alors que la série-documentaire a totalement relancé le débat sur le GOAT , Vince Carter a voté en faveur de Michael Jordan. Lors d'un entretien accordé à All The Smoke , l'ancienne gloire des Raptors et des Nets a expliqué en quoi Michael Jordan était le meilleur joueur de tous les temps.

«Prenez Michael Jordan et mettez le avec les règles d’aujourd’hui…»