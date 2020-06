Basket

Basket - NBA : Jordan, Bryant, LeBron... Cette prise de position surprenante sur le GOAT !

Publié le 23 juin 2020 à 19h35 par A.D.

Depuis la diffusion du premier épisode de The Last Dance, le débat sur le GOAT a été totalement relancé. Selon Caron Butler, ancien des Wizards, le meilleur joueur de tous les temps n'est pas Michael Jordan, LeBron James ou encore Kobe Bryant, mais Kareem Abdul-Jabbar.

Depuis plusieurs semaines, les amateurs de basket peuvent revivre l'épopée des Bulls de Michael Jordan grâce à The Last Dance . Depuis la diffusion du tout premier épisode de la série-documentaire, les grandes figures de la NBA se disputent encore plus pour savoir qui est le GOAT . Si les noms de Michael Jordan, de LeBron James ou encore de Kobe Bryant reviennent souvent, Caron Butler a soumis un tout autre nom.

«Si on ne se base que sur les stats, c’est Kareem»