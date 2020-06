Basket

Basket - NBA : Quand un rookie se compare à Giannis Antetokounmpo !

Publié le 27 juin 2020 à 18h35 par Th.B.

Ayant effectué ses premiers pas en NBA au Miami Heat cette saison, Chikezie « KZ » Akpala en a vu assez pour comparer certains aspects de son jeu à celui du MVP Giannis Antetokounmpo.

Pour tous les fans de NBA, Giannis Antetokounmpo est devenu un élément incontournable de la célèbre ligue américaine de basket. Lors du précédent exercice, il décrocha d’ailleurs le titre de MVP de la saison régulière, avant d’échouer en finale de conférence Est. Avec ses Milwaukee Bucks, Antetokounmpo est devenu une référence en NBA et dans le monde. Tout juste sorti de G-League, Chikezie « KZ » Akpala a connu ses premières sorties avec le Miami Heat cette saison. Le rookie a tenté la comparaison avec The Greek Freak.

« Je vois quand même beaucoup de similitudes entre lui et moi »