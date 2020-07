Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo annonce la couleur pour le titre !

Publié le 1 juillet 2020 à 21h35 par A.M.

Alors que le débat concernant la portée qu'aura le titre NBA cette saison fait, Giannis Antetokounmpo a un avis bien tranché sur la question.

Après un long confinement, la NBA va reprendre ses droits dans des conditions particulières. Les franchises seront dans une bulle et termineront la saison dans une bulle à Disneyworld à Orlando à partir du 30 juillet. Et évidemment, le format étant différent, de nombreuses questions se posent concernant la valeur qui sera accordée au titre cette saison, un peu comme en Ligue des Champions dans le cas du football. Les avis divergent entre ceux qui estiment que ce sera un vainqueur au rabais et d'autres qui pensent au contraire qu'il faudra d'immenses forces mentales pour être sacré. Giannis Antetokounmpo a choisi son camp.

«J'ai l'impression que ça va être le titre le plus difficile à gagner de l'histoire»