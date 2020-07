Basket

Basket - NBA : Chris Paul annonce une réunion importante avec... Michelle Obama !

Publié le 27 juillet 2020 à 11h35 par La rédaction

A la fin de la dernière rencontre du Thunder, Chris Paul a fait savoir qu’il allait rencontrer Michelle Obama. Le représentant du syndicat des joueurs de la NBA en a dit plus sur cette entrevue.

A quelques jours de la reprise de la NBA, de nombreux joueurs, à commencer par Kyrie Irving, sont encore inquiets de l’impact potentiellement néfaste qu’aura ce retour sur le mouvement social Black Lives Matter. Depuis le triste décès de George Floyd, les Etats-Unis sont effectivement particulièrement impliqués dans la lutte anti-raciste et contre les bavures policières. Une bataille qui ne sera remportée que par le vote et l’élection d’un autre président selon la majorité des manifestants. Dans cette optique, Chris Paul, représentant du syndicat des joueurs de la NBA, a fait appel à Michelle Obama, l’ancienne Première dame, pour évoquer cette situation.

« On va parler de l’importance du vote, et du fait que notre voix soit entendue ! »