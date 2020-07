Basket

Basket - NBA : Evan Fournier juge son grand retour à la compétition !

Publié le 26 juillet 2020 à 11h35 par T.M.

En attendant la reprise officielle de la NBA, les franchises reprennent goût à la compétition avec des rencontres amicales. Un retour sur les parquets analysés par Evan Fournier.

Plus que quelques jours avant le retour officiel de la NBA. Dans la « bulle » d’Orlando, les franchisses encore en course pour le titre de champion se préparent donc pour la lutte finale. Après de longues semaines d’arrêt suite à l’épidémie de coronavirus, les joueurs retrouvent ainsi les joies de fouler les parquets. Et après avoir retrouvé l’entraînement, les franchises ont continuer leur préparation avec des rencontres amicales dans le but d’être prêtes pour le re-start. Avec le Magic d’Orlando, Evan Fournier a donc relancé la machine et le Français s’est confié sur ses sensations.

« Ça fait du bien »